SOLOFRA. Lite tra cittadini indiani manda un 40 enne in ospedale. Indagano i Carabinieri

Verso le 21.00 di ieri, a Solofra, in via Aldo Moro, è scoppiata una violenta lite tra cittadini indiani.

Almeno 4 le persone coinvolte, tra cui un 40enne che, ferito alla testa verosimilmente con un’arma da taglio, è stato trasportato dal 118 all’ospedale Moscati e dimesso dopo le cure del caso. Sul posto sono intervenute varie pattuglie della Compagnia di Solofra.

Indagini in corso.