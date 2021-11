SENERCHIA (AV) – FURTO DI LEGNA: TRENTENNE DENUNCIATO DAI CARABINIERI FORESTALI.

Prosegue l’attività dell’Arma volta alla prevenzione e repressione dei reati di furto e commercializzazione illecita dei prodotti legnosi, che vanno a detrimento del prezioso patrimonio boschivo dell’Irpinia con le note conseguenze in termini, tra l’altro, di deturpazione del paesaggio e dissesto idrogeologico.

All’esito di mirati controlli, i Carabinieri della Stazione Forestale di Lioni, in zona boscata del comune di Senerchia, ricadente nel Parco Regionale dei Monti Picentini nonché Sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale, hanno fermato un trentenne del posto, alla guida di un fuoristrada carico di legna di faggio, appena depezzata.

Il giovane, che non ha fornito alcun titolo autorizzativo atto a giustificare il prelievo del suddetto materiale legnoso, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino in quanto ritenuto responsabile del reato di furto aggravato.

La legna è stata sottoposta a sequestro.

adsense – Responsive – Post Articolo