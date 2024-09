SAVIANO. Lutto cittadino per i funerali delle vittime che probabilmente si terranno venerdì pomeriggio

La comunità di Saviano è sconvolta e si prepara a dare l’ultimo saluto alle vittime della terribile tragedia di domenica scorsa. La Procura ha dato l’ok per i funerali dei 4 corpi della famiglia rimasti intrappolati sotto le macerie dopo il crollo della palazzina che li ha travolti.

Antonio Zotto, 40 anni, era stato estratto vivo ma in condizioni gravissime. Con lui, il figlio più piccolo, Gennaro, di 2 anni, è stato tratto in salvo, riportando una frattura a una gamba. Purtroppo, per gli altri due figli della coppia, Autilia, 4 anni, e Giuseppe, 6 anni, non c’è stato nulla da fare: i loro corpi sono stati trovati senza vita. Anche Vincenza Spadafora, 41 anni, madre dei bambini e moglie di Antonio, è stata infine recuperata dalle macerie. Il bilancio della tragedia si chiude con la morte della nonna Autilia Ambrosini, 79 anni.

I funerali delle vittime si terranno quasi sicuramente venerdì 27 settembre alle ore 15 presso la palestra delle scuole medie “Antonio Ciccone” di Saviano, un luogo capace di accogliere i tanti cittadini che vorranno rendere omaggio alle vittime di questa terribile tragedia. In occasione delle esequie, sarà dichiarato lutto cittadino per consentire alla comunità di unirsi nel dolore e rendere omaggio ai propri concittadini. Non mancheranno le autorità civili e militari, che si uniranno alla popolazione per esprimere vicinanza e solidarietà alla famiglia colpita da questa devastante perdita.

Il piccolo Gennaro, l’unico sopravvissuto insieme al padre, lotta ora per riprendersi dalle ferite fisiche, mentre tutta la città si stringe attorno a lui e alla famiglia per offrire sostegno e conforto in questo momento di immenso dolore.