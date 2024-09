Calcio Serie C, 6a giornata. Avellino ancora senza vittorie, a Torre del Greco è 0-0

Turris-Avellino 0-0

La vittoria continua a mancare in casa Avellino. A Torre del Greco, nella gara di ieri sera, con Biancolino nuova guida tecnica, finisce 0-0.

L’ex punta biancoverde opra per il 4-3-1-2. Rigione ed Enrici sono i centrali di difesa, Cancellotti e Frascatore ai lati. Novità Mutanda a centrocampo, il terzetto è completato da Sounas e Palmiero. D’Ausilio a supporto della coppia d’attacco Gori-Redan. Si comincia e proprio Redan sciupa tirando tra le braccia di Marcone. Si ripete Redan, conclude centrale senza impensierire i corallini. La Turris reagisce sfiorando la rete con Nocerino dopo il calcio piazzato di Giannone. Non succede più niente nella prima frazione di gioco.

Nella ripresa l’Avellino fa salire i giri del motore e Marcone è provvidenziale su Frascatore. Biancolino butta nella mischia De Cristofaro e Vano, escono D’Ausilio e Redan. I lupi non sono più pericolosi pur gestendo il match. Al 77′ però una zuccata di Vano è degna di nota, Marcone si oppone e sventa il pericolo. Biancolino mette in campo l’altro giovane, Campanile, per Mutanda. Ottima chance per i biancoverdi all’82’ ma Vano a pochi metri dalla porta spedisce incredibilmente fuori di testa. Poi il portiere avellinese Iannarilli deve dire no ad una punizione di uno degli ex (insieme a Marcone e Trotta) Casarini. Dopo 6 partite gli irpini hanno collezionato 4 punti e sono ancora a secco di vittorie.

Photo Credits: U.S. Avellino