SANT’ANDREA DI CONZA (AV): I CARABINIERI DENUNCIANO IL TITOLARE DI UN AUTOLAVAGGIO E SEQUESTRANO L’ATTIVITÀ

Nell’ambito di mirati controlli, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, iCarabinieri del Nipaaf e del Nucleo Carabinieri forestale di Lioni, in sinergia con i colleghi della linea territoriale, deferivano in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente, il titolare

di un autolavaggio. Nello specifico, l’attività investigativa posta in essere dai militari, permetteva di accertare che un 50 enne del posto, titolare di un autolavaggio, scaricava le acque reflue di lavorazione mediante un sistema di collegamento alla pubblica fognatura senza aver installato vasche apposite di prefiltraggio e disoleazione.

Pertanto, i militari deferivano l’uomo per scarico di acque reflue industriali ponendo sotto sequestro l’intera attività di circa 50 metri quadrati. I controlli continueranno senza sosta nei prossimi giorni a tutela della collettività e dell’ambiente.