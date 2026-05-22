Quadrelle, oggi alle 19:30 nuovo incontro politico per “Quadrelle Futura”: arrivano i vertici di Forza Italia

Entrano nelle ore decisive le Elezioni Amministrative del 24 e 25 maggio 2026 a Quadrelle. Oggi, venerdì, alle ore 19:30, si terrà un nuovo importante incontro politico a sostegno della lista “Quadrelle Futura” e del candidato sindaco Dott. Carmine Isola.

All’appuntamento prenderanno parte esponenti di primo piano di Forza Italia a livello regionale e provinciale. Attesa infatti la presenza dell’europarlamentare Fulvio Martusciello, del coordinatore provinciale Angelo Antonio D’Agostino e del consigliere regionale Livio Petitto.

L’incontro rappresenterà uno degli ultimi momenti di confronto pubblico prima della chiusura ufficiale della campagna elettorale, prevista alla mezzanotte di oggi. Successivamente si terrà anche il comizio conclusivo della lista.

Candidati, sostenitori e cittadini si preparano così agli ultimi appuntamenti prima del voto del prossimo fine settimana.