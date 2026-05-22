BASKET. Il Baiano non si ferma più: vittoria in Gara 2 e finale conquistata

La Pallacanestro Baiano 1988 conquista Gara 2 con il punteggio di 63-48 e stacca il pass per la finale playoff, dove si giocherà la promozione in Serie D. Una prova di grande maturità e carattere per la squadra di coach Iannaccone, capace di imporsi grazie a una prestazione intensa e organizzata, soprattutto nella metà campo difensiva.

Nonostante le difficoltà e le numerose assenze, il Baiano ha dimostrato ancora una volta tutta la forza del gruppo. Durante il match sono arrivati anche gli infortuni di Stefano Napolitano e Felice Napolitano, due pedine fondamentali dello scacchiere gialloblù, che si sono aggiunti alle assenze già pesanti di Nicola Leggiero e Alessandro Mele. Eppure, la squadra non ha mai perso compattezza né lucidità.

La difesa è stata il vero marchio di fabbrica della serata: aggressività, attenzione e sacrificio collettivo hanno permesso al Baiano di controllare il ritmo della gara e concedere pochissimo agli avversari. In attacco, invece, sono arrivate risposte importanti da De Feo, D’Arbenzio e Luciano, capaci di trovare i canestri giusti nei momenti decisivi della partita.

Una vittoria costruita con il cuore, con l’intensità e con lo spirito di squadra che da mesi contraddistinguono il gruppo di coach Iannaccone. Adesso il sogno è sempre più vicino: il Baiano vola in finale e si giocherà l’accesso alla Serie D contro Siano, in una serie che promette spettacolo.