Baiano, il minibasket celebra sport e inclusione: domenica 24 maggio il grande evento finale al Palazzetto dello Sport

Una mattinata all’insegna dello sport, dell’amicizia e del divertimento attende bambini e famiglie domenica 24 maggio 2026 al Palazzetto dello Sport “Italo Picciocchi” di Baiano, dove andrà in scena il “Concentramento Minibasket – Social & Sport”, evento conclusivo dell’anno sportivo promosso nell’ambito del progetto “Play Your Way” e della campagna UNICEF 2026.
La manifestazione coinvolgerà circa 120 bambini provenienti da diverse realtà cestistiche del territorio, accompagnati dalle loro famiglie, in una giornata pensata non solo per giocare a basket, ma soprattutto per trasmettere valori fondamentali come rispetto, inclusione, amicizia e partecipazione.
A prendere parte all’evento saranno le società:
- Basket Saviano Rainbow
- Sunrise Basket Avellino
- A.S.D. Ugo Tesone Lioni
- Avellino Basket
- Fortitudo Pallacanestro Sant’Anastasia
Le attività inizieranno alle ore 9:15 con l’accoglienza e la registrazione delle squadre, mentre dalle 9:45 prenderanno il via le gare sui campi simultanei allestiti all’interno dell’impianto.
L’organizzazione ha scelto una formula dedicata completamente alla crescita e al divertimento dei più piccoli: non ci saranno classifiche né vincitori, ma tanto gioco e condivisione. L’obiettivo è favorire il tempo di gioco, il coinvolgimento di tutti i partecipanti e la vera aggregazione tra bambini provenienti da diverse realtà sportive.
L’iniziativa rappresenta anche un importante momento sociale per il territorio, capace di unire sport, educazione e comunità in un’unica grande festa dedicata ai giovani.
Gli organizzatori invitano cittadini, appassionati e famiglie a partecipare per dare ulteriore risalto a una manifestazione che mette al centro i bambini e i valori più autentici dello sport.