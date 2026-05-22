Baiano, il minibasket celebra sport e inclusione: domenica 24 maggio il grande evento finale al Palazzetto dello Sport

Una mattinata all’insegna dello sport, dell’amicizia e del divertimento attende bambini e famiglie domenica 24 maggio 2026 al Palazzetto dello Sport “Italo Picciocchi” di Baiano, dove andrà in scena il “Concentramento Minibasket – Social & Sport”, evento conclusivo dell’anno sportivo promosso nell’ambito del progetto “Play Your Way” e della campagna UNICEF 2026.

La manifestazione coinvolgerà circa 120 bambini provenienti da diverse realtà cestistiche del territorio, accompagnati dalle loro famiglie, in una giornata pensata non solo per giocare a basket, ma soprattutto per trasmettere valori fondamentali come rispetto, inclusione, amicizia e partecipazione.

A prendere parte all’evento saranno le società:

Basket Saviano Rainbow

Sunrise Basket Avellino

A.S.D. Ugo Tesone Lioni

Avellino Basket

Fortitudo Pallacanestro Sant’Anastasia

Le attività inizieranno alle ore 9:15 con l’accoglienza e la registrazione delle squadre, mentre dalle 9:45 prenderanno il via le gare sui campi simultanei allestiti all’interno dell’impianto.

L’organizzazione ha scelto una formula dedicata completamente alla crescita e al divertimento dei più piccoli: non ci saranno classifiche né vincitori, ma tanto gioco e condivisione. L’obiettivo è favorire il tempo di gioco, il coinvolgimento di tutti i partecipanti e la vera aggregazione tra bambini provenienti da diverse realtà sportive.

L’iniziativa rappresenta anche un importante momento sociale per il territorio, capace di unire sport, educazione e comunità in un’unica grande festa dedicata ai giovani.

Gli organizzatori invitano cittadini, appassionati e famiglie a partecipare per dare ulteriore risalto a una manifestazione che mette al centro i bambini e i valori più autentici dello sport.