SAN GENNARO VESUVIANO: lite in un market, quando arrivano i carabinieri il titolare accoltella uno di loro. Arrestato

Mai una grana con la giustizia, 20 anni, negoziante di alimentari, da anni in Italia ma nativo del Bangladesh.

E’ questo il profilo del giovane arrestato dai Carabinieri della stazione di San Gennaro Vesuviano per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Al 112 una segnalazione di una lite in un piccolo market in via Roma.

Quando il titolare dell’attività ha visto i militari entrare nel negozio, senza alcun motivo apparente ma evidentemente agitato, ha estratto un coltello e ha colpito uno dei militari alla mano.

L’uomo è stato bloccato ed è ora ai domiciliari, in attesa di giudizio. Il carabiniere ferito ha ricevuto una prognosi di 7 giorni. Ancora sconosciuti i motivi della reazione.