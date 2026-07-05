Avella: Maria Carmela Conte riceve oggi la Prima Comunione

Giornata di grande gioia e di profonda emozione per la piccola Maria Carmela Conte, che oggi, ad Avella, riceve il sacramento della Prima Comunione, vivendo uno dei momenti più significativi del suo cammino di fede.

Accanto a lei, con immenso affetto, papà Sebastiano e mamma Anna Rita, orgogliosi di condividere questo giorno così importante, insieme ai nonni Alessandro e Carmela, che le augurano un futuro ricco di serenità, amore e benedizioni.

Agli auguri si uniscono anche tutti i parenti, che stringono Maria Carmela in un caloroso abbraccio, affinché il ricordo di questa giornata possa accompagnarla sempre con gioia nel cuore.

Tantissimi auguri a Maria Carmela Conte per la sua Prima Comunione! Che questo giorno speciale sia l’inizio di un cammino illuminato dalla fede, dalla pace e dall’amore.