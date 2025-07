Quadrelle, nuove luci a LED ma il paese è poco illuminato: crescono le proteste dei cittadini

QUADRELLE (AV) – La transizione verso l’efficientamento energetico, promossa dal Comune con l’installazione di nuovi lampioni a LED di ultima generazione, sta suscitando in paese preoccupazione e malcontento. Se da un lato l’iniziativa punta a un significativo risparmio energetico, dall’altro il risultato pratico si sta rivelando, per molti residenti, deludente e problematico.

A segnalare la situazione sono alcuni residenti che riferiscono di un crescente clima di dissenso e insicurezza tra i cittadini. Il motivo? Le nuove luci non garantirebbero un’illuminazione adeguata, lasciando strade, piazze e marciapiedi in penombra, soprattutto nelle ore serali. Alcuni cittadini avrebbero già manifestato l’intenzione di avviare una raccolta firme per chiedere al Sindaco e all’Amministrazione comunale un intervento urgente e risolutivo. L’obiettivo è quello di trovare un compromesso tra il risparmio energetico e il diritto alla sicurezza e vivibilità urbana.

L’auspicio è che il Comune, preso atto delle segnalazioni, verifichi con tempestività l’efficacia del nuovo impianto di illuminazione e – se necessario – proceda a un adeguamento tecnico, per evitare che un’iniziativa virtuosa finisca per trasformarsi in un disagio diffuso.