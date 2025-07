Cicciano, drammatico incidente in via Tavernanova: auto si ribalta dopo lo scontro con un furgone, ferita una donna

CICCIANO – È di una donna ferita e tanta paura il bilancio del grave incidente stradale avvenuto nella prima mattinata di oggi, mercoledì 9 luglio, a Cicciano. Poco dopo le 8:00, in via Tavernanova, nei pressi dell’isola ecologica comunale, un’auto e un furgone si sono scontrati violentemente per cause ancora in corso di accertamento.

Alla guida dell’auto una 40enne del posto, mentre il furgone era condotto da un uomo di 65 anni proveniente dal Napoletano. L’impatto è stato particolarmente violento: la vettura si è ribaltata ed è finita in un terreno agricolo a margine della carreggiata, intrappolando la donna tra le lamiere.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti in pochi minuti gli agenti della polizia locale di Cicciano, che hanno messo in sicurezza l’area, chiuso temporaneamente il tratto di strada interessato e coordinato le operazioni di soccorso. Decisivo l’intervento dei vigili del fuoco, che con non poche difficoltà hanno estratto la conducente dall’abitacolo gravemente danneggiato.

La donna è stata immediatamente affidata alle cure del personale del 118 e trasportata d’urgenza all’ospedale Cardarelli di Napoli. Secondo quanto riferito dai sanitari, ha riportato ferite serie ma non è in pericolo di vita.

Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Nola, con la polizia locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità. I mezzi coinvolti sono stati rimossi solo dopo il completamento dei rilievi e il tratto stradale è stato riaperto al traffico nel corso della mattinata.

L’incidente riaccende i riflettori sulla sicurezza in via Tavernanova, una strada già teatro in passato di altri sinistri. I residenti chiedono maggiori controlli e interventi strutturali per ridurre i rischi e migliorare la viabilità.