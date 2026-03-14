Pozzuoli, donna trovata morta in casa: il corpo carbonizzato scoperto dai soccorritori

Tragedia nel Napoletano, dove il corpo senza vita di una donna di 65 anni è stato rinvenuto all’interno della sua abitazione alla periferia di Pozzuoli, in via Cuma. Il cadavere, secondo le prime informazioni, sarebbe stato trovato in stato carbonizzato.

L’allarme è scattato nelle scorse ore, quando sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di verifica e messa in sicurezza dell’abitazione. Una volta entrati nell’appartamento, i soccorritori hanno fatto la drammatica scoperta.

Al momento la dinamica dell’accaduto resta ancora da chiarire. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire quanto avvenuto nelle ore precedenti al ritrovamento e stabilire se si sia trattato di un incidente domestico o se dietro la morte della donna possano esserci altre cause.

Secondo quanto emerso nelle prime fasi degli accertamenti, il marito della vittima si trovava all’esterno dell’abitazione al momento dei fatti. La sua posizione è ora al vaglio degli inquirenti, che stanno raccogliendo testimonianze e elementi utili per fare piena luce sulla vicenda.

La zona è stata temporaneamente transennata per consentire i rilievi della polizia scientifica, mentre proseguono le indagini per chiarire le circostanze della morte della donna.