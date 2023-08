Piano di Sorrento. Emessa ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari

Nella serata del 3 agosto c.a. personale della Squadra Giudiziaria del Commissariato PS di Sorrento, in esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta di questa Procura della Repubblica, ha proceduto all’arresto di un 55enne, originario di Piano di Sorrento ma residente in Massa Lubrense, gravemente indiziato del reato di “spaccio” di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del Commissariato PS Sorrento, nell’ambito di una attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, hanno accertato che il soggetto arrestato avrebbe posto in essere plurime cessioni illecite di sostanze psicotrope, del tipo hashish e cocaina, nel periodo tra il gennaio ed il febbraio di quest’anno in Massa Lubrense.

In precedenza, in data 23 gennaio di quest’anno, l’odierno indagato era già stato tratto in arresto, in flagranza di reato, essendo stato trovato, nel corso di un controllo di polizia in Meta di Sorrento, in possesso, a bordo della sua autovettura, di gr. 38, 22 di cocaina.

Le successive indagini hanno consentito di accertare che, nonostante il suddetto arresto e la conseguente applicazione, nei suoi confronti, della misura

cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, l’indagato avrebbe continuato nella sua attività illecita, procedendo ad ulteriori cessioni di

sostanze psicotrope.

Al termine delle formalità di rito, il predetto è stato posto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.