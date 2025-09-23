Piano di Montoro. Furto di Tablet alla scuola primaria Abate Ferdinando Galiani

Nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 settembre, ignoti si sono introdotti nell’area dedicata alla Scuola Primaria “Abate Ferdinando Galiani” ubicata a Piano di Montoro nel plesso “Michele Pironti”.

I ladri hanno rubato i tablet custoditi in un’aula. Presenti sul posto insieme ai Carabinieri, per i rilievi del caso, il Comando di Polizia Municipale, il Sindaco Salvatore Carratu’ e l’Assessore Maurizio Del Regno.

Il furto, avvenuto a pochi giorni dalla riapertura dell’anno scolastico ha causato un danno significativo sia economico che didattico.

“Esprimo la mia totale solidarietà al Dirigente scolastico, ai docenti, al personale e ai bambini privati degli strumenti necessari per la didattica – dichiara il Sindaco Salvatore Carratù – siamo costretti a commentare questo gravissimo atto che riguarda l’intera città, perché la scuola è di tutti, non solo di chi la frequenta quotidianamente.

Confido nell’operato delle Forze dell’Ordine, a nome dell’Amministrazione Comunale, invito ad intensificare i controlli e una maggiore presenza sul territorio comunale che da mesi subisce furti nelle abitazioni, sabato notte è toccato ad una scuola. Si tratta di un’aggressione vergognosa al diritto allo studio per la quale confidiamo nel lavoro delle Forze dell’Ordine, affinché scoprano gli autori del misfatto. Gente senza scrupoli, che non si ferma neanche davanti ai propri figli, perché gli studenti del nostro territorio sono tutti nostri figli.”