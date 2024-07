Narcotizzato e derubato a Cervinara: Brutta avventura per un imprenditore

Un imprenditore locale ha vissuto una notte da incubo. La vittima, residente in via Scaccani, si è risvegliata questa mattina tramortita e derubata di una ingente somma di denaro in contanti, custodita nel suo portafoglio.

I ladri si sono introdotti nell’abitazione dell’imprenditore durante la notte, forzando la porta principale. L’uomo, profondamente addormentato e narcotizzato, non si è accorto di nulla. Al piano superiore della stessa abitazione vive la famiglia del fratello, che non ha notato nulla di anomalo durante l’incursione.

La scoperta è avvenuta solo al risveglio della vittima, che ha immediatamente allertato le autorità. Gli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Cervinara sono intervenuti prontamente e hanno avviato le indagini. Al momento, la vittima ha dichiarato di non ricordare nulla di quanto accaduto durante la notte.

Le forze dell’ordine stanno lavorando per raccogliere elementi utili a identificare i responsabili del furto. Saranno esaminati eventuali filmati di telecamere di sorveglianza presenti nella zona e saranno effettuati accertamenti sui metodi utilizzati per narcotizzare la vittima.