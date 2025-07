Napoli: triplice arresto della Polizia di Stato tra Corso Umberto I e Porta Nolana

Giornata intensa per la Polizia di Stato, che nelle ultime 24 ore ha tratto in arresto tre persone nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dalla Questura di Napoli.

Il primo intervento è avvenuto nel pomeriggio in Corso Umberto I, dove gli agenti della Squadra Mobile – sezione “Falchi” – hanno arrestato un 33enne tunisino, con precedenti di polizia, per tentata rapina, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. L’uomo, dopo aver seguito due turisti con atteggiamento sospetto, ha tentato di sottrarre furtivamente il contenuto dello zaino di uno di loro. Scoperto dalla vittima, lo ha aggredito prima di darsi alla fuga nei vicoli del centro storico. I poliziotti lo hanno bloccato in via San Candida dopo una breve colluttazione.

Sempre su Corso Umberto I, nella notte appena trascorsa, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno arrestato un 25enne marocchino, irregolare sul territorio nazionale, per furto con destrezza. Il giovane era stato visto fuggire dopo aver sottratto un portafogli e un astuccio con occhiali da vista a un passante. Raggiunto e fermato dagli agenti dopo un inseguimento, è stato anche denunciato per ingresso e soggiorno illegale nello Stato. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.

Infine, nel quartiere di Porta Nolana, un 36enne marocchino, anch’egli con precedenti specifici e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato dagli agenti del Commissariato Vicaria Mercato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. L’uomo è stato sorpreso in vicoletto Gabella della Farina mentre cedeva droga in cambio di denaro. Durante l’arresto, ha opposto resistenza, ma è stato bloccato e trovato in possesso di cocaina e contanti.

La Polizia di Stato prosegue i controlli per garantire maggiore sicurezza e contrastare i reati predatori e il traffico di stupefacenti nel centro cittadino.