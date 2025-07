Giallo a Pomigliano d’Arco: un morto e due feriti nella notte, si indaga su una rissa

È mistero su quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica a Pomigliano d’Arco, dove un uomo è stato trovato morto e altre due persone sono rimaste ferite in circostanze ancora tutte da chiarire. Il drammatico episodio si è verificato in via Trieste, al civico 105, e ha visto il tempestivo intervento dei Carabinieri della stazione locale, allertati dal personale sanitario del 118.

Sul posto, i militari hanno trovato tre uomini di nazionalità straniera riversi in strada. Per uno di loro, un cittadino serbo di 51 anni, non c’era ormai più nulla da fare: è stato dichiarato morto sul luogo dell’intervento, verosimilmente a seguito di gravi percosse subìte durante una presunta colluttazione.

Gli altri due feriti, anch’essi di origine straniera, sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso. Le loro condizioni non sarebbero gravi e non sono in pericolo di vita. Tuttavia, potrebbero essere fondamentali per aiutare gli investigatori a fare luce su una vicenda ancora oscura.

Secondo le prime ipotesi, al vaglio della Procura di Nola che coordina le indagini, si sarebbe trattato di una rissa degenerata, forse innescata da un abuso di alcol. Ma allo stato attuale nessuna pista viene esclusa: le circostanze esatte della tragedia sono ancora avvolte nel mistero.

Gli inquirenti stanno ascoltando i testimoni e passando al setaccio eventuali riprese delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Si cercano indizi, moventi e responsabilità: ogni dettaglio potrebbe rivelarsi decisivo per ricostruire la dinamica dei fatti.