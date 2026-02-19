Napoli, sorpreso a smontare un’auto rubata. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato

Nello scorso pomeriggio, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 46enne napoletano, con precedenti di polizia, anche spcifici, per ricettazione, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale e, altresì, denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

In particolare, gli agenti dell’ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla Sala Operativa, sono intervenuti in via Luigi Incoronato, per la segnalazione di due persone che stavano armeggiando su di un’autovettura.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti, hanno notato 2 uomini con volto travisato che, con fare guardingo, stavano smontando alcuni pezzi di un’autovettura; gli stessi, accortisi della presenza degli operatori, si sono dati alla fuga ma gli agenti hanno raggiunto e, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, bloccato uno di essi; inoltre, gli agenti hanno rinvenuto, nelle immediate vicinanze del veicolo, due borsoni contenenti chiavi, utensili e strumenti di varia natura, utili allo smontaggio del veicolo.

Dagli accertamenti di seguito esperiti, i poliziotti hanno accertato che l’autovettura, dalla quale erano già stati prelevati portiere, sediolini, fari anteriori e posteriori, paraurti e portellone posteriore, era stata asportata nella notte tra il 15 ed il 16 febbraio da Giugliano in Campania.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante e l’auto, con le relative parti smontate, è stata restituita all’avente diritto.