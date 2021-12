NAPOLI, Scampia: giovane sorpreso con la droga. Denunciato.

Ieri notte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Giuseppe Fava hanno visto un giovane che, con atteggiamento circospetto e qualcosa in mano, uscito da uno stabile si è avvicinato ad un’auto in sosta con il motore acceso e, alla vista dei poliziotti, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

Gli operatori lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di 3 stecche di hashish mentre, in un locale in uso al ragazzo all’interno dell’edificio, hanno rinvenuto altri 7 involucri della stessa sostanza per un peso di circa 95 grammi; inoltre, gli agenti hanno effettuato un controllo presso la sua abitazione in via Ortese dove hanno altresì rinvenuto un barattolo contenente 916 grammi circa di cocaina, tre bilancini di precisione, un taglierino con una lama della lunghezza di circa 7 cm, un coltello da cucina con una lama lunga circa 30 cm e diverso materiale per il confezionamento della droga.

V.M., 21enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

