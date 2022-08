NAPOLI. Rione De Gasperi: sorpreso con la droga. Arrestato.

Ieri sera gli agenti dei Commissariati San Giovanni- Barra e Ponticelli, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via De Meis, hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha tentato di eludere il controllo disfacendosi di due bustine.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato ed hanno trovato, all’interno delle bustine, 122 involucri contenenti circa 21.16 grammi di cocaina.

M.L., 57enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.