NAPOLI. Piazza De Nicola: danneggia una volante con una mazza chiodata. Arrestato un 25enne dalla Polizia di Stato.

Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, hanno notato un soggetto che, con una mazza di legno chiodata, era intento a colpire lo specchietto di una volante parcheggiata danneggiandola.

Gli operatori, prontamente intervenuti, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, hanno disarmato e bloccato il predetto.

Per tali motivi, l’indagato, un 25enne originario di Palma Campania, con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per lesioni, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato ai beni della Pubblica Amministrazione.