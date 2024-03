Arriva a Teatro la Rassegna Teatrale “Vieni una sera a Teatro” organizzata dall’APS MELA

L’appuntamento con il teatro torna ad animare le serate della comunità con la nuova stagione 2024 della rassegna teatrale “Vieni una sera a Teatro”, organizzata dall’Associazione di Promozione Sociale MELA. Con un programma ricco di spettacoli e proposte per tutti i gusti, l’APS MELA promette emozioni e divertimento per tutti gli amanti del teatro.

La rassegna si aprirà il 13 aprile alle ore 20.30 con lo spettacolo “Arape ‘e zitto!!!” proposto dalla Compagnia Teatrale “Maschere Nude”. Un’opera coinvolgente e divertente che promette di regalare al pubblico una serata all’insegna del sorriso e della spensieratezza.

Il giorno successivo, il 14 aprile alle ore 18.30, sarà la volta di “Il diavolo li fa e poi li accoppia”, proposto dalla Compagnia Teatrale “ArianovaTeatro”. Uno spettacolo dal tono più riflessivo e drammatico, capace di coinvolgere il pubblico in una storia avvincente e ricca di colpi di scena.

Ma le sorprese non finiscono qui: il 26, 27 e 28 aprile, la Compagnia Teatrale Stabile “MELA” proporrà “Il settimo si riposò”, un’opera che si annuncia come un vero e proprio capolavoro teatrale. Con la regia di Franco Pinelli, questa rappresentazione promette di emozionare e stupire il pubblico con una trama avvincente e una messa in scena di altissimo livello.

Le prenotazioni e la prevendita sono già aperte: lo spettacolo singolo ha un costo di € 10.00, mentre è previsto un biglietto ridotto a € 7,00. Per chi desidera vivere l’intera esperienza teatrale, è disponibile un abbonamento per 3 spettacoli al prezzo speciale di € 20.00.

Non perdete l’occasione di immergervi nell’arte e nella magia del teatro con la rassegna “Vieni una sera a Teatro” organizzata dall’APS MELA. Un’opportunità unica per trascorrere serate indimenticabili all’insegna della cultura e del divertimento.