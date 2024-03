Torre Annunziata: sorpresi con la droga. La Polizia di Stato trae in arresto due uomini.

Nella tarda serata di ieri, gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Vittorio Veneto, hanno notato due giovani a bordo di uno scooter ed il conducente, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo.

Ne è nato un breve inseguimento durante il quale il guidatore ha lanciato qualcosa sul manto stradale ma gli operatori lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di 5 involucri di marijuana del peso di circa 6 grammi recuperando, altresì, l’involucro lanciato poc’anzi dal prevenuto contenente circa un grammo di cocaina.

Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno esteso l’attività di controllo presso la sua abitazione ed in effetti l’intuito investigativo ha trovato positivo riscontro poiché hanno rinvenuto un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Dalle attività di seguito esperite, i poliziotti hanno accertato che il predetto era preposto alla consegna delle sostanze stupefacenti i cui ordini erano gestiti da un altro soggetto; per cui, dopo aver individuato quest’ultimo, gli agenti hanno effettuato un controllo presso il suo appartamento all’interno del quale hanno rinvenuto 2 involucri di cocaina, un panetto di hashish del peso di circa 100 grammi, un altro involucro contenente sostanza da “taglio” del peso di 10 grammi, un bilancino di precisione e 780 euro.

Ancora, durante l’attività di controllo, gli operatori hanno sorpreso una donna, convivente dell’indagato, che, nascosta nel bagno, aveva tentato invano di disfarsi di una busta di cartone in cui sono stati trovati 3 contenitori contenenti marijuana per un peso complessivo di circa 41 grammi, altre 7 bustine contenenti 9 grammi circa della stessa sostanza e 2 involucri di hashish del peso di 5 grammi circa.

Per tali motivi, gli indagati, un 24enne ed un 25enne, entrambi di Boscoreale, quest’ultimo con precedenti di polizia, anche specifici, sono stati tratti in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, mentre la donna è stata denunciata per lo stesso reato; infine, al 25enne sono state, altresì, contestate 3 violazioni del Codice della Strada e lo scooter su cui viaggiava è stato sottoposto a sequestro.