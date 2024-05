NAPOLI. Piazza Carlo III: tenta di sfuggire al controllo e sperona una volante. Un 19enne è stato tratto in arresto dalla Polizia di Stato.

Nello scorso pomeriggio, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Don Bosco, hanno notato due uomini a bordo di un’auto il cui conducente, alla vista degli operatori, ha accelerato la marcia per eludere il controllo nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Ne è nato un lungo inseguimento durante il quale il guidatore ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, giunti in piazza Carlo III, sono stati intercettati dai poliziotti del Commissariato Vicaria-Mercato, ma il conducente dell’auto in fuga, nonostante fosse stato intercettato, ha continuato la sua folle corsa impattando, dapprima contro un’auto in sosta e, successivamente, contro l’auto di servizio fino a quando è stato raggiunto e bloccato.

Pertanto, il predetto, identificato per un 19enne napoletano, con precedenti di polizia, è stato arrestato per lesioni personali, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato.