L’Asd Sandro Abate Five Soccer conferma Guilherme Gaio “GUI” per la stagione 2024-2025

L’Asd Sandro Abate Five Soccer comunica di aver acquisito per la stagione 2024-2025 il diritto alle prestazioni sportive di Guilherme Gaio detto GUI, pivot, classe 1991, brasiliano naturalizzato italiano.

Guilherme Gaio GUI è alla terza stagione con la Sandro Abate. Prima dell’arrivo ad Avellino ha militato nel Futsal Pescara dove ha disputato 78 gare ufficiali, realizzando 69 reti. In carriera ha indossato anche le maglie di Foz Cataratas e Fundao.

“Sono molto orgoglioso di poter giocare ancora in una società importante e ambiziosa come la Sandro Abate, ringrazio per la fiducia la famiglia Abate e la dirigenza del Club, dichiara GUI. Sono felice di essere ad Avellino e sono onorato dell’affetto dei nostri tifosi. Vogliamo vincere con la nostra maglia, per la nostra gente e la nostra città”.