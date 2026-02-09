“A Voce d’ ‘o Tiempo”. Si Chiagne di Nando Silvestri-Interprete: Gerardo La Barbera-versi per Valeria

“Si Chiagne” è una poesia intensa e viscerale, scritta da Nando Silvestri, che affonda le radici nella lingua dell’anima e nel dialetto come strumento di verità.

Interpretata con grande sensibilità da Gerardo La Barbera, l’opera si fa voce viva del dolore, dell’amore e di quella fragilità umana che accomuna tutti.

I versi scorrono come lacrime trattenute a fatica: parlano di notti che resistono, di primavere che non riescono a fiorire del tutto, di sentimenti che convivono — dolore e passione, speranza e disincanto — come “figli della stessa malattia”.

Il pianto non è solo sofferenza, ma anche sfogo, ricerca, bisogno di consolazione. È pazzia che scorre, è gesto umano che tenta di restare in piedi.

Le immagini sono forti e delicate allo stesso tempo: occhi che brillano come stelle, lacrime che volano leggere come vento, colori che si mescolano come su una tela ancora bagnata. Tutto diventa suono, respiro, attesa.

E in fondo a ogni verso resta un desiderio semplice e struggente: sentire una voce che dica “tutto bene”, anche solo per un istante.

“Si Chiagne” è dedicata a Valeria e alla SIAE, ma soprattutto a chiunque abbia conosciuto il peso di una lacrima e la forza silenziosa che essa porta con sé.

Una poesia che non si limita a essere ascoltata: si sente, si attraversa, si vive.