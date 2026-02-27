NAPOLI. L’ Istituto Pontano apre al Liceo Scientifico Sportivo: nuovo indirizzo tra aula e agonismo

Il 12 marzo alle ore 10, nella sede di corso Vittorio Emanuele 581 a Napoli, l’Istituto Pontano presenterà ufficialmente il nuovo Liceo Scientifico Sportivo, un percorso che integra formazione accademica e pratica agonistica.

L’iniziativa rientra nelle celebrazioni per i 150 anni dell’istituto e segna l’avvio di un indirizzo pensato per studenti che desiderano conciliare ambizioni sportive e preparazione culturale, senza dover scegliere tra competizioni e studio.

Sport, competenze e università

Il nuovo liceo prevede discipline come nuoto, vela e canottaggio. Accanto all’attività agonistica, il piano formativo include diritto ed economia dello sport e un potenziamento della lingua inglese, con l’obiettivo di garantire una preparazione completa e spendibile per l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria.

Alla presentazione interverranno, tra gli altri, l’olimpionico Pino Maddaloni e il campione di nuoto Massimiliano Rosolino, insieme a rappresentanti delle istituzioni e del mondo del giornalismo.

“Non offriamo ai ragazzi solo un cronometro per misurare i successi, ma una bussola per orientarli nella vita. Vi aspettiamo per scoprire come trasformare la passione agonistica in un motore per il successo”, afferma il presidente Cicci Serra.