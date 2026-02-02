NAPOLI. Panico in Via Roma. Molesta i passanti e morde un carabiniere: arrestato 50enne

Molestava i passanti e seminava il panico tra i residenti di via Roma, in direzione Scampia. Per questo motivo alcuni cittadini hanno allertato i carabinieri.

All’arrivo dei militari, il 50enne di origine ghanese ha inizialmente opposto resistenza ai tentativi di riportarlo alla calma. Quando gli è stato chiesto di fornire le generalità, l’uomo ha improvvisamente aggredito uno dei carabinieri della stazione di Secondigliano, mordendolo al petto.

L’aggressione ha provocato al militare lesioni giudicate guaribili in sette giorni.

L’uomo è stato arrestato e dovrà rispondere dei reati di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Attualmente si trova in camera di sicurezza, in attesa di giudizio.