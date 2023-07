NAPOLI. Montesanto: controlli straordinari.

Ieri gli agenti del Commissariato Dante e personale della Polizia Municipale -Unità Operativa Avvocata- hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in zona Montesanto dove hanno identificato 17 persone, di cui 11 con precedenti di polizia.

Nel corso dell’attività, gli operatori hanno controllato 7 esercizi commerciali di via Montesanto e di vico Latilla, di cui quattro sono stati sanzionati amministrativamente per occupazione abusiva di suolo pubblico, esercizio di vendita abusiva di prodotti alimentari in difformità della prevista S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività) e per possesso di S.C.I.A. sanitaria non conforme, elevando sanzioni per un totale di 8173 euro.