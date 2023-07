ROCCARAINOLA. Fabbrica di fuochi Fireworks Lieto salta in aria. Un dipendente polverizzato quasi sicuramente dall’esplosione

L’esplosione che si è verificata questa mattina alle 10,30 di oggi 6 luglio a Roccarainola e si è sentita a chilometri di distanza. La località in cui è ubicata la “Fireworks Lieto” e chiamata “Leccio”. In cielo si è alzata una grande colonna di fumo, mentre le fiamme assediavano una fabbrica di fuochi d’artificio. Tra gli operai manca all’appello un dipendente, M.R, che da quanto si apprende lavorava nell’apposito gabbiotto laddove si è avuto la deflagrazione. La violenza dello scoppio ha disintegrato quasi sicuramente il corpo di cui non si riescono a trovare per il momento i resti e per questo motivo non si può parlare ancora di morte ufficiale ma di scomparsa, fino a quando non saranno trovati elementi che possono confermare il decesso. Uno scenario davvero apocalittico quello che i soccorritori si sono trovati difronte appena giunti sul posto. Qui operano artificieri, vigili del fuoco e carabinieri che dovranno bonificare l’intera area.