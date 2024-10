NAPOLI. Mergellina: ruba un cellulare. Arrestato dalla Polizia di Stato.

Nel pomeriggio di venerdì, gli agenti del Commissariato di Posillipo, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Sala Operativa, sono intervenuti nei pressi della Rotonda Diaz, per la segnalazione di un furto ai danni di una donna.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti, sono stati avvicinati da una donna la quale, indicando un soggetto, ha raccontato che lo stesso, poco prima, le aveva sottratto il cellulare dalla borsa.

Gli operatori hanno raggiunto e bloccato il prevenuto trovandolo in possesso del cellulare sottratto poc’anzi alla donna.

Per tali motivi l’ indagato, identificato per un 29enne marocchino con precedenti di polizia, anche specifici e irregolare sul Territorio Nazionale, è stato tratto in arresto per furto con destrezza. Infine, il cellulare è stato restituito alla legittima proprietaria.