Montoro – Grande partecipazione alla manifestazione per la Pace

Vi è stata una grande partecipazione delle Associazioni e dei cittadini di Montoro al “Gazebo della Pace”, allestito ieri, dal “Comitato Per la Pace- Città di Montoro” sul Sagrato della chiesa di San Giovanni Battista e San Nicola da Tolentino

Ci sono molte iniziative in cantiere per sensibilizzare e promuovere la cultura della Pace, specialmente in questo periodo storico, così delicato e provato dai gravi conflitti internazionali.

Quello di ieri è stato un momento di accorata preghiera e riflessione sul ruolo che ognuno ha nel costruire la pace, a partire dai piccoli gesti quotidiani. Fondamentali le parole di Don Adriano D’amore, Parroco delle Parrocchie di Piano – Figlioli e San Bartolomeo e del Sindaco di Montoro Salvatore Carratù. Occorre far sentire la propria voce nel gridare “NO alle Guerre”. È opportuno che ritorni immediatamente il dialogo tra le Nazioni e la negoziazione politica, per giungere al più presto alla risoluzione dei conflitti.

Le Istituzioni civili e religiose della Città di Montoro sono unanimemente compatte nell’affermare che prima di tutto vi deve essere la Pace! (L.C.)