Napoli, controlli in via Foria: sequestrata area abusiva. A Rione Berlingieri minore ferito con un coltello

NAPOLI – Due interventi della Polizia di Stato hanno caratterizzato la giornata di ieri in città, tra controlli amministrativi e un grave episodio di violenza.

Via Foria: sanzioni e sequestro per un ristorante

In serata, gli agenti del Commissariato San Carlo Arena, con il supporto dell’Ufficio Prevenzione Generale, della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale e della Polizia Locale (U.O. Stella e Avvocata), hanno effettuato verifiche in una nota attività di ristorazione di via Foria.

Nel corso dell’ispezione sono emerse diverse irregolarità: occupazione abusiva di suolo pubblico, installazione di una linea di illuminazione non autorizzata e insegna priva dei necessari permessi.

Particolarmente grave la situazione di un’area pubblica attigua al locale, trasformata abusivamente con pavimentazione in calcestruzzo, impianto elettrico, recinzione in ferro, gazebo e arredi. L’intera superficie è stata posta sotto sequestro.

Rione Berlingieri: minore accoltellato, denunciato un 18enne

Nella stessa giornata, gli agenti del Commissariato Arenella sono intervenuti presso l’Ospedale C.T.O. per un giovane giunto con una ferita da arma da taglio al basso addome.

Secondo quanto ricostruito, l’aggressione è avvenuta nella notte in via Giovanni Diacono, a Secondigliano, al termine di una lite scoppiata per futili motivi davanti a un’attività commerciale.

Le indagini lampo hanno portato i poliziotti a risalire all’autore, un 18enne napoletano. Il ragazzo è stato rintracciato nella sua abitazione, dove sono stati sequestrati due coltelli e indumenti sporchi di sangue. Inoltre, nello scooter a lui in uso, è stato rinvenuto un coltello a scatto con tracce ematiche sulla lama.

Il giovane è stato denunciato per lesioni personali aggravate.

A amore (SEM, 2025) è il suo debutto narrativo individuale: un romanzo diretto, intimo e politico che affronta senza filtri il tema della precarietà lavorativa.