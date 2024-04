“Mediterraneo” su Rai3: Alla Scoperta del Parco Archeologico di Avella Città d’Arte con Enzo Calise domenica 28 aprile ore 12,25

Se sei appassionato di archeologia, storia e natura, segna questa data sul calendario: domenica 28 aprile alle 12:25 su Rai3, Enzo Calise ti condurrà in un viaggio affascinante al Parco Archeologico di Avella Città d’Arte, uno dei siti archeologici campani meno conosciuti ma più ricchi di storia e bellezze nascoste.

Le origini di Avella affondano nel mito, e durante il programma avrai l’opportunità di scoprire i segreti che si celano dietro questo antico centro abitato. Dall’arena per i gladiatori ai reperti del castello medioevale, dalla cultura cristiana ai percorsi naturalistici, il Parco Archeologico offre un viaggio attraverso i secoli che ti lascerà senza fiato.

Ma le meraviglie di Avella non finiscono qui. Il programma esplorerà anche una delle venti falesie nazionali per l’arrampicata sportiva, offrendo uno spettacolo mozzafiato sia per gli amanti della storia che per gli appassionati di sport estremi.

L’evento è promosso da Tgr Rai, con il sostegno della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino e del Club Alpino Italiano (CAI) di Avellino. Grazie a questa collaborazione, il pubblico potrà godere di un’esperienza unica che unisce la divulgazione culturale e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico e naturalistico della regione campana.

Non perderti questa straordinaria opportunità di esplorare uno dei tesori nascosti del Mediterraneo. Accendi la televisione su Rai3 domenica 28 aprile alle 12:25 e preparati per un viaggio indimenticabile attraverso le meraviglie di Avella Città d’Arte con Enzo Calise.