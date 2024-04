Entusiasmo e curiosità tra gli stand alla Fiera Campionaria di Venticano. Domani il confronto sulle Comunità Energetiche

Entusiasmo, curiosità e incontro. La 45ª edizione della Fiera Campionaria di Venticano entra nel vivo con l’affluenza che, nel giorno della Liberazione, ha generato numeri importanti.

La varietà e l’innovazione degli stand espositivi hanno attirato una folla curiosa ed eterogenea, desiderosa di scoprire le ultime tendenze del mercato e di approfittare delle opportunità uniche offerte dall’evento.

Tante le famiglie che in mattinata hanno affollato gli stand, ma anche professionisti e imprenditori accomunati dall’interesse verso le innovazioni esposte.

In Fiera è rappresentata un’ampia gamma di settori:dall’agricoltura all’artigianato, dal wedding all’arredamento: ogni stand offre una finestra su mondi diversi. Tra le aree più frequentate quella dedicata al mondo avicolo, la vera novità di quest’anno.

Ma la Fiera di Venticano non è solo un luogo di commercio, ma anche di incontro e di scambio culturale. Uno degli highlights di questa edizione sarà sicuramente l’evento in programma domani (26 aprile) sulle Comunità Energetiche.

Il giornalista de Il Mattino, Alessandro Calabrese, intervista l’esperto in materia, il dottor Vincenzo Raffa. Le comunità energetiche sono associazioni di cittadini che decidono di produrre, consumare, gestire o immagazzinare energia rinnovabile per il beneficio collettivo. Un modello che permette di ridurre la dipendenza dalle fonti energetiche tradizionali, di tagliare i costi in bolletta e di contribuire attivamente alla lotta contro il cambiamento climatico.

Nel corso dell’incontro saranno illustrati i passaggi necessari per formare o unirsi a una comunità energetica, condividendo case study e migliori pratiche.

E’ stata invece rinviata a sabato 27 aprile, alle ore 15.30, la Masterclass sulle bollicine irpine “Venti di Bollicine” curata da Carmela Cerrone.

La Fiera Campionaria di Venticano continua a confermarsi come un appuntamento imperdibile per chi cerca l’innovazione e la tradizione, il business e la cultura.

Nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 aprile, la Fiera di Venticano apre le porte alla prevenzione, con due unità mobili dell’Asl di Avellino per lo screening della mammella e della cervice uterina.

Nelle due serate conclusive, spazio alla musica, con il dj set a cura di Cosmo Radio Taurasi.

L’evento, organizzato dalla Pro loco Venticanese, gode del patrocinio della Regione Campania, della Provincia di Avellino e del Comune di Venticano e del sostegno di Rubicondo, Bcc Flumeri e Gruppo 1NVPItalia.

La Fiera si svolge nel quartiere fieristico, in via del Foro a Venticano, su una superficie di oltre 30mila metri quadrati.