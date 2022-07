NAPOLI. Alto impatto in centro storico

Ieri sera gli agenti del Commissariato Vicaria- Mercato, i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale, i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli e i motociclisti della Polizia Locale, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in via San Giovanni a Carbonara e nel quartiere San Lorenzo.

Nel corso dell’attività sono state identificate 132 persone, di cui 47 con precedenti di polizia, controllati 46 motoveicoli, di cui 9 sottoposti a sequestro amministrativo, e contestate 40 violazioni del Codice della Strada per guida senza casco protettivo, mancata copertura assicurativa, guida senza patente e per circolazione di veicolo già sottoposto a sequestro; sono state, altresì, controllate 9 persone sottoposte agli arresti domiciliari e 3 destinatarie della misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

Ancora, gli operatori hanno denunciato una persona per guida senza patente avendo reiterato la violazione nel biennio, mentre un’altra è stata sanzionata amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

Successivamente, nel corso della stessa serata, i poliziotti hanno notato un viavai di persone che entravano e uscivano da un terraneo in vicoletto Santa Caterina a Formiello ed un uomo che, alla loro vista, ha tentato di chiudere la porta dell’abitazione ma è stato bloccato e trovato in possesso di 250 euro; infine, gli agenti, all’interno dell’appartamento, hanno rinvenuto 7 involucri contenenti circa 8,3 grammi di marijuana ed un pezzo di hashish del peso di circa 2,15 grammi.

L’uomo, un 27enne gambiano con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.