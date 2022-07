Forino (Av): Dal PNRR 620 mila euro per la messa in sicurezza della Palestra della Scuola “Picella”. Ecco il comunicato del Sindaco Olivieri.

“Un’altra bella notizia per la nostra Forino. È stata pubblicata la graduatoria relativa ai finanziamenti per la Campania inerente al bando “Futura, la scuola per l’Italia del domani”, emesso dal Ministero dell’Istruzione che prevedeva la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche da finanziare nell’ambito del PNNR.

Il Comune di Forino è risultato tra i Comuni ammessi a finanziamento. La palestra della Scuola Secondaria di Primo Grado di via Marconi dell’Istituto Comprensivo di Forino sarà oggetto di un importante intervento di messa in sicurezza ed adeguamento per un importo complessivo totale di € 620.000, lavori che consentiranno l’adeguamento sismico, l’adeguamento impiantistico, la riqualificazione funzionale degli spazi, la riqualificazione energetica della struttura.

Con il finanziamento ottenuto garantiremo così una struttura finalmente adeguata e funzionale per le giovani generazioni, per i nostri ragazzi, per la scuola, settore strategico per il futuro della nostra Comunità ed a cui teniamo molto.

Ringrazio l’assessore delegato ing. Carmine Lima e gli uffici comunali preposti per l’ottimo lavoro svolto.”,