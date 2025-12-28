Aniello Caruso e la fiamma dei sogni olimpici

Il cittadino di Quadrelle tra i tedofori verso Milano Cortina 2026: “Un sogno diventato realtà”

Una giornata da cinque cerchi, di quelle che restano impresse per sempre. Aniello Caruso, cittadino di Quadrelle, è stato tra i tedofori che hanno accompagnato il viaggio della fiamma olimpica da Avellino a Potenza, vivendo a Venosa un’esperienza indimenticabile sotto ogni punto di vista.

Intorno alle ore 15 Caruso ha avuto il privilegio di guidare per circa duecento metri la fiamma nel suo cammino verso il capoluogo lucano, fiamma che il prossimo febbraio farà da apripista ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il momento si è consumato lungo la Strada Statale Venosina, dove il tedoforo quadrellese, dopo aver ricevuto la torcia, l’ha portata con orgoglio tra due ali di folla prima di consegnarla al successivo volontario.

“La fiamma olimpica rappresenta un segno di pace, amicizia, rispetto e speranza e trasmette un messaggio di unità che va oltre ogni confine” ha dichiarato Caruso. “Essere stato testimone di tutto questo è stato motivo di grande orgoglio. Quello vissuto oggi è uno dei momenti più incredibili ed emozionanti della mia vita perché, oltre all’aspetto sportivo, rappresenta l’affermazione di valori fondamentali da trasmettere alle nuove generazioni. Mi auguro che la mia partecipazione possa essere fonte di coraggio e ispirazione per altri”.

Grande appassionato di sport, Caruso aveva già provato nel 2006 a diventare tedoforo per le Olimpiadi di Torino. Il sogno si è realizzato quasi vent’anni dopo. Nei mesi scorsi la candidatura, poi la mail ufficiale dello staff olimpico che ha chiuso idealmente il cerchio.

“Quando ho ricevuto la conferma mi sono emozionato tantissimo. Ho fatto di tutto per esserci perché l’esperienza di tedoforo ti segna per sempre e ripaga di tanti sacrifici” ha ricordato ancora con emozione.

A condividere la sua gioia familiari e amici, presenti a Venosa per assistere a un momento in cui un semplice tratto di strada si è trasformato in un potente simbolo di valori, storia e speranza. Un frammento di Olimpiade che resterà per sempre nel cuore di chi lo ha vissuto.