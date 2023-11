MUGNANO DEL CARDINALE. Incidente a Via Roma: Investito Pedone 84enne trasportato in codice rosso all’ospedale

Oggi, venerdì 10 novembre, intorno alle 10:30, un brutto incidente ha scosso la tranquillità di Via Roma a Mugnano del Cardinale. Un anziano di 84 anni è stato vittima di un investimento, portando al tempestivo intervento del 118 di Baiano.

Immediatamente dopo la chiamata d’emergenza, gli operatori del 118 si sono recati sul luogo dell’incidente per prestare soccorso all’anziano pedone coinvolto. L’uomo presentava gravi politraumi, ma grazie alla prontezza e all’esperienza del personale medico, è stato stabilizzato sull’asfalto.

La gravità delle lesioni ha reso necessario il trasporto in codice rosso all’Ospedale Moscati di Avellino, dove il paziente potrà ricevere le cure specializzate necessarie per affrontare la situazione.

L’incidente mette in evidenza l’importanza della sicurezza stradale e della prontezza degli interventi in caso di emergenza. È fondamentale che i guidatori prestino attenzione ai limiti di velocità, rispettino le norme del codice stradale e siano sempre vigili per evitare incidenti di questo genere.

Sul posto le forze di polizia per determinare le cause dell’incidente e valutare eventuali responsabilità.