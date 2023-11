Prosegue presso la Dogana dei Grani di Atripalda la mostra “Sguardi”

Sguardi” allestita presso la Dogana dei grani di Atripalda, visto il successo di pubblico registrato L’Ordine degli Architetti PPC di Avellino informa che la mostra grafico-fotografica “” allestita presso la Dogana dei grani di Atripalda, visto il successo di pubblico registrato dalla sua inaugurazione è stata prorogata fino al 6 gennaio 2024.

Organizzata nell’ambito dell’evento “Oltre”, laboratorio nomade per lo studio dei territori irpini, e promossa dalla Commissione Cultura dell’Ordine degli Architetti PPC di Avellino, in collaborazione con il Comune di Atripalda, “Sguardi” è una mostra che esplora le emergenze architettoniche e paesaggistiche della città di Atripalda per metterne in risalto il suo patrimonio identitario. Luogo privilegiato dalla storia, città romana e poi ducato dei Caracciolo, oggi il territorio comunale di Atripalda è conteso tra i processi di crescita urbana e la ricerca di nuove relazioni economiche e socio-culturali. La mostra è visitabile dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 18.30.