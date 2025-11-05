Mugnano del Cardinale – Barboncino investito sulla Statale 7 Bis, automobilista non si ferma

Questa mattina, lungo la Strada Statale 7 Bis, nel territorio di Mugnano del Cardinale, a poca distanza dal confine con Monteforte Irpino, un piccolo barboncino è stato investito da un’auto di passaggio. Il conducente, però, non si è fermato a prestare soccorso all’animale.

Alcuni passanti, testimoni dell’accaduto, hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Baiano, che hanno a loro volta contattato la Polizia Municipale di Mugnano del Cardinale.

Il luogotenente Giovanni Masucci, della Polizia Municipale mugnanese, ha coordinato le operazioni di soccorso, richiedendo l’intervento del servizio veterinario dell’ASL. Poco dopo sono giunti i veterinari del pronto soccorso di Monteforte Irpino, che hanno preso in carico l’animale ferito per le cure necessarie. L’animale sanguinante è privo di microchip e tuttora in cura presso il centro di Monteforte Irpino.