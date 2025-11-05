Avellino, Stefano Bandecchi al Cinema Partenio per la presentazione dei candidati di “Dimensione Bandecchi”

Appuntamento elettorale oggi pomeriggio, mercoledì 5 novembre alle ore 18.30, presso il Cinema Partenio di via Verdi ad Avellino, dove il candidato alla presidenza della Regione Campania Stefano Bandecchi incontrerà cittadini e sostenitori per la presentazione ufficiale dei candidati al Consiglio Regionale della lista Dimensione Bandecchi, Marco Perrotti e Rosita Poli.

La visita di Bandecchi nel capoluogo irpino segna una tappa importante della campagna elettorale e conferma l’attenzione del movimento verso l’Irpinia, area considerata centrale nel progetto politico di Dimensione Bandecchi. All’iniziativa sarà presente anche Maria Rosaria Boccia, candidata che affianca il leader nella corsa alla presidenza della Regione.

Durante l’incontro saranno illustrati i punti chiave del programma elettorale, con particolare enfasi sulle proposte legate allo sviluppo del territorio, alla trasparenza amministrativa e alla partecipazione attiva dei cittadini. Dimensione Bandecchi si propone infatti come un movimento aperto e pragmatico, orientato al rinnovamento e alla concretezza dell’azione politica.

Al termine della presentazione, è prevista l’inaugurazione del Comitato elettorale in via Matteotti ad Avellino, che diventerà un punto di riferimento stabile per elettori, simpatizzanti e cittadini interessati a contribuire al progetto politico di Bandecchi.

L’appuntamento di oggi rappresenta un nuovo passo nella costruzione di una Campania più dinamica e partecipata, dove l’Irpinia assume un ruolo da protagonista nel disegno di rinnovamento portato avanti dal movimento.