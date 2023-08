Montoro (AV) – Contrasto ai furti in abitazione. Giovane straniero bloccato di notte dai Carabinieri e allontanato con Foglio di Via Obbligatorio

I Carabinieri, con l’effettuazione di mirati servizi volti alla prevenzione ed alla repressione di reati predatori, continuano incessantemente a porre attenzione all’attività di perlustrazione nei comuni dell’Irpinia, implementando ulteriormente -come disposto dal Comando Provinciale di Avellino – l’attività di controllo del territorio, sia per contrastare la criminalità sia per intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario.

Nell’ambito di tali servizi, ieri notte a Montoro la pattuglia della locale Stazione ha proceduto al controllo di un giovane, sorpreso a girovagare a piedi, in atteggiamento sospetto.

Si tratta di un 25enne di origini romene, noto alle Forze dell’Ordine principalmente per reati contro il patrimonio.

In relazione alle circostanze di tempo e di luogo, lo straniero (già sottoposto ad Avviso Orale) non ha fornito ai militari operanti una valida giustificazione in merito alla sua presenza in quel comune.

Dopo gli accertamenti di rito, a carico del predetto è stata proposta l’emissione del Foglio di Via Obbligatorio.