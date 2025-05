MONTELLA. Monte Acellica, tragedia in montagna: muore escursionista 60enne, salvo il fratello

Avellino, 31 maggio 2025 – Si è purtroppo concluso in tragedia l’intervento di soccorso avvenuto nel pomeriggio di oggi sul Monte Acellica, nel territorio del comune di Montella (AV), dove due escursionisti si sono trovati in difficoltà durante un’uscita in montagna.

L’allarme è scattato intorno alle ore 14:37, quando una richiesta di aiuto è giunta al 118, che ha subito allertato il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino.

Sul posto sono state prontamente inviate:

una squadra dal Distaccamento di Montella;

una squadra dalla sede centrale di Avellino;

due unità specializzate SAF (Speleo Alpino Fluviali) provenienti dalla sede di via Zigarelli;

l’elicottero Drago 59 del Nucleo VV.F. di Pontecagnano.

In seguito, ulteriori tre unità SAF sono intervenute per rafforzare il dispositivo di ricerca e soccorso.

Secondo le prime ricostruzioni, uno dei due escursionisti è precipitato in un’area estremamente impervia e difficilmente raggiungibile. Il fratello, rimasto in una zona sicura, è stato costantemente monitorato e assistito dai soccorritori durante tutta la durata dell’intervento.

Dopo ore di ricerche e operazioni rese complesse dalle condizioni morfologiche del terreno, il corpo senza vita dell’escursionista, un uomo di 60 anni residente a Montella, è stato individuato e recuperato grazie all’intervento dall’alto dell’elicottero Drago 59. La salma è stata successivamente trasportata presso l’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino per gli accertamenti medico-legali di rito.

Il fratello, di 63 anni, è stato tratto in salvo senza riportare ferite fisiche, anche se comprensibilmente scosso dall’accaduto.

Le operazioni di soccorso e recupero si sono protratte per diverse ore e si sono svolte in condizioni particolarmente difficili a causa della conformazione impervia dell’area.