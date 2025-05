L’impresa di una vita: Yates doma le Alpi, piega Del Toro sul Colle delle Finestre e scrive la storia del Giro d’Italia

La penultima tappa del Giro d’Italia 2025 ha offerto uno spettacolo sportivo e umano di rara intensità. Chris Harper ha conquistato a sorpresa la vittoria di tappa a Sestrière, prima gioia personale in un grande giro, mentre Simon Yates ha riscritto la storia della corsa rosa strappando la Maglia Rosa a Isaac Del Toro sul mitico Colle delle Finestre. Una prova monumentale per il britannico, che grazie anche al prezioso lavoro del compagno Wout van Aert ha ribaltato la classifica e domani sfilerà in Maglia Rosa per la passerella finale a Roma.

Un Giro d’Italia memorabile per Yates, che torna sul trono sette anni dopo il crollo del 2018, proprio sul Colle delle Finestre, quando perse la corsa a favore di Chris Froome. Allora fu un colpo durissimo, oggi è una rivincita compiuta: 14 Maglie Rosa in carriera, record assoluto per un corridore britannico. La sua cavalcata, fatta di forza, freddezza e determinazione, è la sintesi perfetta di un campione maturo, che ha saputo colpire al momento giusto.

Harper, vittoria che sa di resurrezione

Per Chris Harper è la giornata della rinascita. L’australiano, 29 anni, ha ottenuto il primo successo al Giro e la sua quarta vittoria da professionista, a sei anni esatti dall’ultima: il 26 maggio 2019 vinse la classifica finale del Tour of Japan. Dopo anni difficili e piazzamenti fuori dalla top ten nelle edizioni 2020 e 2025, oggi ha trovato la giornata perfetta. Un successo costruito sull’attacco giusto e sulla resistenza in salita, nella cornice alpina di Sestrière.

Del Toro cede ma esce tra gli applausi

Isaac Del Toro ha ceduto nel momento più duro, ma esce comunque tra gli applausi. Il giovane messicano, al primo Giro da protagonista, ha lottato fino all’ultimo e sul traguardo ha trovato la forza per un ultimo scatto d’orgoglio. Il suo ritardo da Yates è stato di 5 minuti, che diventano 3’56” nella generale: addio sogni di gloria, ma il ciclismo ha scoperto una nuova stellina.

Yates: “È un cerchio che si chiude”

A fine tappa, parole commosse di Simon Yates: «Quando ho visto il percorso, ho capito che poteva essere l’occasione giusta. C’era un capitolo da chiudere. Non ho parole per spiegare cosa provo: ho avuto dubbi, ma la squadra ha creduto in me fino in fondo. Oggi era il giorno giusto per staccare Del Toro e Carapaz. Domani festeggerò a Roma… è incredibile».

La tappa conclusiva: Roma si veste di rosa

Domenica 1° giugno andrà in scena la passerella finale: 141 chilometri tra i luoghi simbolici della Capitale. La partenza sarà dai Giardini Vaticani, da dove i corridori usciranno attraverso la Porta del Perugino passando davanti a Santa Marta, in un omaggio all’anno giubilare e alla memoria di Papa Francesco. Dopo il trasferimento alle Terme di Caracalla, inizierà ufficialmente l’ultima frazione, che prevede un circuito urbano ripetuto più volte, con passaggio anche a Ostia e arrivo suggestivo al Circo Massimo.

In questa giornata simbolica, i corridori riceveranno il saluto di Papa Leone XIV, a nome di tutti i Romani, in un momento di raccoglimento che unirà sport, fede e memoria nella cornice della Città Eterna.

Dove vedere il gran finale

La tappa conclusiva sarà trasmessa in diretta su Eurosport (canale 210 di Sky Sport) e in streaming su NOW. Disponibile anche in chiaro su Rai2 e RaiSport, per vivere tutte le emozioni dell’ultima giornata della corsa rosa.

Ordine di arrivo – 20ª tappa (Acceglio > Sestrière)

1. HARPER Chris (Team Jayco AlUla) – 5:27:29

2. VERRE Alessandro (Arkéa – B&B Hotels) +1’49”

3. YATES Simon (Team Visma | Lease a Bike) +1’57”

4. GAROFOLI Gianmarco (Soudal Quick-Step) +3’52”

5. ROCHAS Rémy (Groupama – FDJ) +3’57”

6. MARCELLUSI Martin (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) +4’31”

7. VERONA Carlos (Lidl – Trek) +4’31”

8. POOLE Max (Team Picnic PostNL) +6’45”

9. DEL TORO Isaac (UAE Team Emirates – XRG) +7’10”

10. PELLIZZARI Giulio (Red Bull – BORA – hansgrohe) +7’10”

Classifica generale – Maglia Rosa

1. YATES Simon (Team Visma | Lease a Bike) – 79h18’42”

2. DEL TORO Isaac (UAE Team Emirates – XRG) +3’56”

3. CARAPAZ Richard (EF Education – EasyPost) +4’43”

4. GEE Derek (Israel – Premier Tech) +6’23”

5. CARUSO Damiano (Bahrain – Victorious) +7’32”

6. PELLIZZARI Giulio (Red Bull – BORA – hansgrohe) +9’28”

7. BERNAL Egan (INEOS Grenadiers) +12’42”

8. RUBIO Einer (Movistar Team) +13’05”

9. MCNULTY Brandon (UAE Team Emirates) +13’36”

10. STORER Michael (Tudor Pro Cycling Team) +14’27”

Maglia Azzurra – Classifica degli scalatori

1. Lorenzo Fortunato (Astana) – 355 pt

2. Christian Scaroni (Astana) – 201 pt

3. Nicolas Prodhomme (Decathlon AG2R La Mondiale Team) – 107 pt

4. Manuele Tarozzi (VF Group Bardiani CSF-Faizanè) – 87 pt

5. Carlos Verona (Lidl-Trek) – 61 pt

Maglia Ciclamino – Classifica a punti

1. Mads Pedersen (Lidl-Trek) – 277 pt

2. Olav Kooij (Visma – Lease a Bike) – 135 pt

3. Dries De Bondt (Decathlon AG2R La Mondiale Team) – 119 pt

4. Isaac Del Toro (UAE Team Emirates) – 109 pt

5. Wout van Aert (Team Visma – Lease a Bike) – 107 pt

Maglia Bianca – Classifica dei giovani

1. Isaac Del Toro (UAE Team Emirates) – 79h22’38”

2. Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe) +5’32”

3. Max Poole (Team Picnic PostNL) +14’19”

4. Davide Piganzoli (Team Polti VisitMalta) +23’57”

5. Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious) +42’08”