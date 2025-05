Estrazioni Lotto e Superenalotto di sabato 31 maggio 2025: tutti i numeri vincenti

Si è appena concluso l’ultimo concorso del mese per Lotto e Superenalotto, quello di sabato 31 maggio 2025. Come di consueto, migliaia di giocatori hanno atteso con trepidazione i numeri estratti nella speranza di centrare la combinazione vincente. Di seguito riportiamo tutte le estrazioni del Lotto ruota per ruota, oltre alla sestina del Superenalotto, il Numero Jolly e il SuperStar.

Superenalotto, la combinazione vincente di oggi

• Sestina vincente: 63 – 8 – 47 – 48 – 4 – 90

• Numero Jolly: 77

• Numero SuperStar: 12

Anche in questo concorso, i numeri estratti hanno acceso le speranze dei giocatori, ma non sono ancora noti eventuali vincitori del jackpot milionario. Si attendono nelle prossime ore le quote ufficiali con la ripartizione delle vincite.

Estrazioni del Lotto, concorso di sabato 31 maggio 2025

Ecco i numeri estratti su tutte le ruote:

• Bari: 72 – 1 – 7 – 20 – 16

• Cagliari: 39 – 4 – 81 – 79 – 9

• Firenze: 87 – 73 – 57 – 72 – 63

• Genova: 80 – 81 – 32 – 30 – 75

• Milano: 7 – 63 – 39 – 57 – 64

• Napoli: 47 – 6 – 11 – 26 – 66

• Palermo: 4 – 81 – 15 – 76 – 48

• Roma: 84 – 15 – 52 – 56 – 25

• Torino: 12 – 34 – 6 – 54 – 26

• Venezia: 44 – 86 – 74 – 48 – 80

• Nazionale: 44 – 77 – 11 – 58 – 62

Appuntamento a martedì 3 giugno per il prossimo concorso del Lotto e del Superenalotto. Ricordiamo ai lettori di controllare sempre le giocate anche tramite i canali ufficiali di Lottomatica e Sisal, e di giocare responsabilmente.