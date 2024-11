Monteforte Irpino: grave incidente tra auto e camion che trasportava gas

Un grave incidente stradale si è verificato oggi, mercoledì, intorno alle ore 15 a Monteforte Irpino, coinvolgendo un’auto e un camion adibito al trasporto di gas. L’urto, violentissimo, ha provocato il ferimento di due persone, attualmente in fase di valutazione presso il pronto soccorso, dove sono state trasportate d’urgenza da un’ambulanza del 118.

L’incidente ha causato ulteriori complicazioni: a seguito dell’impatto, il serbatoio del camion ha riportato un foro, con conseguente perdita di gasolio lungo tutta la carreggiata. Questo ha reso necessarie operazioni di messa in sicurezza da parte dei Vigili del Fuoco, intervenuti immediatamente sul posto data anche la natura speciale del carico trasportato dal mezzo pesante, che ha aumentato il livello di allerta.

I Carabinieri stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro e accertare le responsabilità. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di pulizia della carreggiata e per evitare ulteriori rischi alla circolazione.

La situazione ha destato grande preoccupazione tra i residenti e gli automobilisti, soprattutto per la potenziale pericolosità legata al carico del camion. Le autorità raccomandano la massima prudenza e invitano a seguire percorsi alternativi fino al completo ripristino della sicurezza nell’area.