Maschere e gadget di Carnevale non sicuri: Guardia di Finanza sequestra mezzo milione di pezzi tra Napoli e provincia

Oltre 500mila articoli di Carnevale destinati ai bambini, ma considerati non sicuri, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza tra Napoli e provincia. L’operazione ha portato alla segnalazione di 35 persone alla Camera di Commercio per violazioni al Codice del Consumo e alla denuncia di altre 19 per i reati di contraffazione, frode in commercio e ricettazione.

Tra i prodotti sequestrati ci sono maschere, cravatte, guanti, palline, decorazioni, stelle filanti, brillantini, addobbi, gadget per la festività, mazze in plastica, parrucche e articoli per la cura della persona. Il valore complessivo dei materiali sequestrati si aggira sulle decine di migliaia di euro.

Le fiamme gialle hanno sottolineato l’importanza dei controlli per tutelare la salute dei più piccoli, soprattutto in vista delle festività di Carnevale, quando questi prodotti vengono maggiormente acquistati e utilizzati. L’operazione conferma l’attenzione delle autorità nel contrastare la vendita di articoli non conformi alle norme di sicurezza e le pratiche commerciali illecite sul territorio campano.