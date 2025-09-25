Mariglianella, tragedia per la scomparsa di Daniele Ponzo: il 16enne trovato senza vita

Mariglianella (NA) – Si è conclusa nel peggiore dei modi la scomparsa di Daniele Ponzo, il ragazzo di 16 anni di cui si erano perse le tracce nella giornata di ieri.

Daniele, studente del Liceo Colombo di Marigliano, era uscito nel pomeriggio senza far ritorno a casa, facendo subito scattare l’allarme tra familiari e amici. La notizia della sua scomparsa aveva mobilitato l’intera comunità, con appelli diffusi anche attraverso i social e il programma televisivo Chi l’ha visto?.

Purtroppo, le ricerche si sono concluse tragicamente: il giovane è stato trovato senza vita. Le circostanze del decesso sono ancora al vaglio delle autorità competenti, che stanno cercando di ricostruire gli ultimi momenti del ragazzo.

La comunità di Mariglianella e di tutta l’area nolana è sconvolta dalla notizia. Numerosi i messaggi di cordoglio comparsi sui social nelle ultime ore, a testimonianza dell’affetto e della vicinanza a una famiglia devastata dal dolore.

Un’intera città si stringe attorno ai genitori, ai parenti e agli amici di Daniele in questo momento di profonda sofferenza.